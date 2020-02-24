تنشر الخليج 365، بالوثيقة قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية لدراسة المنهاج الوزاري برئاسة النائب الأول حسن كريم الكعبي، وعضوية خمسة مسؤولين. وكان مصدر برلماني قد كشف في وقت سابق من، اليوم الاثنين، ان رئاسة البرلمان تسلمت المنهاج الحكومي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. البرلمان يشكل لجنة نيابية لدراسة المنهاج الوزاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.