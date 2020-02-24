اليوم.. العراق يواجه الهند بسلاح الأرض والجمهور في تصفيات السلة الآسيوية

وستقام المواجهة على قاعة الشعب في بغداد، حيث يأمل اسود الرافدين في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول في التصفيات الآسيوية.

وكان المنتخب الوطني قد خسر أمام لبنان في الجولة الأولى بنتيجة 87-68، فيما خسر المنتخب الهندي بالجولة ذاتها أيضاً أمام البحرين بنتيجة 67-68.



وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.