الكعبي يحدد الاربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة التصويت على الحكومة

حدد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاحد، يوم الاربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على الحكومة. وقال الكعبي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ستعقد الاربعاء المقبل". وكان من المقرر ان تعقد يوم غد الاثنين جلسة استثنائية لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي، وجاء ذلك بعدما دعا الاخير البرلمان الى عقدها.



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