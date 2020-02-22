نائب يقترح تمديد العطلة الربيعة لاسبوع واحد بسبب كورونا

قدم النائب جواد الموسوي، السبت، مقترحا لتمديد العطلة الربيعة لاسبوع واحد بسبب مرض كورونا. وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لخطورة الوضع الحالي صحيا نقترح على وزارة التربية تمديد العطلة الربيعة لاسبوع واحد لحين دراسة وتدقيق اوضاع العراق والدول المجاورة فيما يخص فايروس كورونا". Advertisements وشدد الموسوي على "ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات الصحية اللازمة لمنع دخوله الى العراق وانتشاره". وأعلن محافظ "مركزي" الإيرانية علي آقازاده، اليوم السبت، وفاة شخص مصاب بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6 حالات.

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