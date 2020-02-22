القبض على عصابة اعترفت بالقتل والتسليب شرقي بغداد

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مكتب الحبيبية لمكافحة الاجراء تمكنت من القاء القبض على عصابة قامت بسرقة دراجة (تك تك) تحت تهديد السلاح شرق العاصمة بغداد".

وأضافت أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص حيث اثمرت الجهود بالقبض عليهم بفترة زمنية لاتتعدى خمس ساعات من تاريخ وقوع الحادث"، مبينة أنه "بعد التعمق معهم اعترفوا صراحة بقيامهم بعدة جرائم منها القتل والتسليب".



وأوضحت المديرية، أنه "تم عرض أوراقهم على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق مواد قانونية مختلفة".