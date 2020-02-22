الحشد الشعبي يعلن تدمير مضافة لـ'داعش' في خانقين

اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تدمير مضافة لـ"داعش" في خانقين في محافظة ديالى.
وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوات اللواء 23 في الحشد الشعبي دمرت، اليوم السبت، مضافة لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى".
وأضاف أن "قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تدمير مضافة لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي في قرية علي السعدون بقضاء خانقين خلال عملية أمنية جاءت عقب التصدي للهجوم الفاشل الذي شنه “الدواعش” امس"، مشيراً الى أن "المضافة كانت تحوي على مواد لوجستية".
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