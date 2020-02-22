‏الاعرجي يحذر من الدخول بازمة 'ليس من السهل تجاوزها'

حذر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، السبت، من الدخول بازمة "ليس من السهل تجاوزها". وقال الاعرجي في تغريدة له ان "غياب الرؤية، وعدم قراءة المشهد بواقعية، وتقديم بعض الأطراف مصالحها الخاصة على العامة، يدفعها للعمل على إفشال مهمة المكلّف بتشكيل الحكومة دون التفكير بالعواقب التي ستُعقِّد المشهد". وحذر الاعرجي من "الدخول بأزمة ليس من السهل تجاوزها".



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