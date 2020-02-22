ايران توقف الرحلات الدينية إلى العراق بسبب 'كورونا'

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن مسؤول إيراني قوله إن طهران قد أوقفت الرحلات الدينية إلى العراق بسبب مخاوف من فيروس كورونا. وأعلن كيانوش جهان بور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عبر التلفزيون الرسمي اليوم السبت عن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ووفاة أحد المصابين. وبالإعلان عن حالات الإصابة الجديدة في إيران يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 28 كما ارتفع عدد الوفيات بسببه إلى خمسة.

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