نفى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، الجمعة، عزم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إحالة قيادات أمنية إلى القضاء. وقال ابو رغيف في تغريدة على موقعه في "تويتر" أطلعت عليها الخليج 365، إن "الأنباء التي تحدثت عن تصريحات منسوبة لي عن عزم رئيس الوزراء المكلف بإحالة قيادات أمنية الى القضاء بتهم ضرب المتظاهرين عارية عن الصحة".



وأضاف :"سـأقاضي الجهات التي روجت لهذه الأكاذيب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير أمني ينفي عزم علاوي إحالة قيادات أمنية إلى القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.