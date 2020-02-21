تسجيل 8 إصابات جديدة بـ 'فيروس كورونا' في إيطاليا

أفادت وسائل إعلام، الجمعة، بتسجيل 8 إصابات جديدة بـ" فيروس كورونا" في إيطاليا. وذكرت "سكاي نيوز"، أنه "تم تسجيل ثماني إصابات بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا". وكانت إيطاليا قد اعلنت في وقت سابق، عن إصابة أربعة مواطنين بـ "فيروس كورونا".

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