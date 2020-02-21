ترامب يعين أمريكية من أصول أردنية مستشارة للأمن الداخلي

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكية من أصل أردني، جوليا نشيوات، مستشارته الجديدة للأمن الداخلي.
ووفق صحيفة "فلوريدا بوليتيكس"، فإن انضمام نشيوات إلى البيت الأبيض يعني أنها ستعمل مرة أخرى لصالح روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، حيث عمل الاثنان معا في وقت سابق في وزارة الخارجية الأمريكية.
وشغلت نشيوات منصب نائبة أوبراين، حين كان مبعوثا رئاسيا أمريكيا لشؤون الرهائن، على مدى 4 سنوات، ثم تولت منصب المبعوثة بالإنابة بعدما غادر أوبراين منصبه، ويحسب لها تمكنها من تحرير عشرات الرهائن الأمريكيين.
وكانت نشيوات شغلت سابقا منصب نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيليرسون، كما شغلت منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وعدة مناصب في الإدارة الأمريكية.
وشغلت نشيوات منصب نائبة أوبراين، حين كان مبعوثا رئاسيا أمريكيا لشؤون الرهائن، على مدى 4 سنوات، ثم تولت منصب المبعوثة بالإنابة بعدما غادر أوبراين منصبه، ويحسب لها تمكنها من تحرير عشرات الرهائن الأمريكيين.
وكانت نشيوات شغلت سابقا منصب نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيليرسون، كما شغلت منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وعدة مناصب في الإدارة الأمريكية.
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