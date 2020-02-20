بسبب علاوي وخلافات متراكمة.. انقسامات داخل التحالفات

كشف مصدر سياسي، عن حصول انقسامات داخل التحالفات على خلفية خلافات متراكمة واخرها اختيار رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، فيما اشار الى ان كتلا انسحبت من تحالفاتها دون إعلان مسبق.

وقال المصدر ان "عدد من التحالفات على وشك تصدع جديد، بسبب خلافات متراكمة، كان آخرها اختيار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والضغط على عدة كتل رافضة لهذا الخيار"، مبينا ان "ذلك اعتبر إخلالاً للاتفاقات التي على ضوئها شيدت هذه التحالفات".

واضاف ان "بعض التحالفات مهددة بانسحاب كتل منها بسبب التفرد في غالبية القرارات وتشكل تحالفات أو تكتلات مصغرة داخل التحالف الكبير ذاته، فضلاً عن التنصل من الوعود"، لافتاا الى ان "كتلا سياسية انسحبت من التحالف المنضوية فيها من دون إعلان مسبق".