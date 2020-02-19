بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بهجوم وضغط عالٍ ترجمه في الهدف الأول الذي أتى عبر ساؤول بعد خط في تشتيت الكرة لتصل له داخل منطقة الستة أمتار ويضعها بسهولة في شباك أليسون.
بذلك يصبح ساؤول هو ثاني هدافي أتلتيكو مدريد على الصعيد الأوروبي في الإقصائيات، حيث سجل 5 أهداف ويتفوق عليه فقط أنطوان جريزمان الذي سجل 6 أهداف قبل انتقاله إلى برشلونة.
وكالعادة تراجع الأتليتي بعد الهدف وفضّل الدفاع عن مرماه، بينما استحوذ ليفربول على الكرة ولكن من دون خطورة حقيقية ملموسة على مرمى يان أوبلاك.
مع بداية الشوط الثاني كانت الأفضلية لليفربول، وكاد محمد صلاح أن يتعادل من خلال رأسية ممتاز لكن لسوء حظه أتت بجوار القائم الأيمن لأوبلاك بأمتار قليلة.
في الوقت نفسه بدأ أتلتيكو في مباغتة الضيوف من خلال مرتدات، ولعل الكرة الأبرز على الإطلاق كانت عرضية أرضية لموراتا لو سددها لسكنت الشباك، ولكنه سقط أرضًا وحرم فريقه من هدف ثانٍ مستحق.
لم يتمكن ليفربول من صناعة الخطورة باستثناء كرة وحيدة لجوردان هندرسون أتت بجوار القائم، لتنتهي المباراة بانتصار غالٍ للروخيبلانكوس بهدف نظيف قبل العودة المقرر لها الشهر المقبل على ملعب الأنفيلد.
كانت هذه تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يوقف قطار ليفربول السريع في دوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.