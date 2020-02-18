العراق يدعو إلى إعادة فتح السفارة الدنماركية في بغداد

دعا وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الثلاثاء، إلى إعادة فتح السفارة الدنماركية في بغداد، فيما أكد رفض العراق امتداد الصراع إلى أراضيه.
وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم التقى وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفد، واستعرض معه تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، والارتقاء بها في سائر المجالات، ولاسيما الاقتصادية، والتجارية، وتشجيع المستثمرين الدنماركيين على الإفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة في العراق".
وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية مواصلة الجهود لتثبيت الاستقرار، كما تناولا مكافحة الإرهاب في المنطقة، وضرورة تبني مواقف داعمة لدول المنطقة في ظل الأوضاع الراهنة".
وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية مواصلة الجهود لتثبيت الاستقرار، كما تناولا مكافحة الإرهاب في المنطقة، وضرورة تبني مواقف داعمة لدول المنطقة في ظل الأوضاع الراهنة".
ودعا الحكيم، وفقاً للبيان، إلى "إعادة فتح السفارة الدنماركية في بغداد في إطار تعزيز العلاقات الثنائية"، مشدداً على أن "العراق يرفض امتداد الصراع إلى أراضيه، أو تحوله إلى ساحة للخلافات".
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