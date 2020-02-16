القوة الجوية يخوض آخر وحدة تدريبية تحضيرا لمواجهة نفط ميسان

يخوض فريق القوة الجوية اولى مواجهاته في مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم لحساب الجولة الاولى عندما يستضيف فريق نفط ميسان يوم غد الاثنين عند الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة على اديم ملعب الشعب الدولي.
وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد إن "الجهاز الفني حث اللاعبين على تقديم افضل مالديهم من اجل كسب النقاط الثلاث واسعاد جمهور الصقور والتي تنتظر بشغف كبير مشاهدة العريق هذا الموسم وهو يعتلي منصة التتويج".
وأضاف محمد أن "الفريق على اتم الجاهزية لخوض اللقاء امام نفط ميسان والذي دائما مايكون ندا قويا لجميع الخصوم،لافتا إلى أن" الصقور خاض مباريات ودية امام نفط ميسان ونفط الوسط ومنتخب الشباب والطلبة والكهرباء والنفط والتي اعطت صورة ايجابية للجهاز الفني لتصحيح الاخطاء وتلافيها في المباريات الرسمية".
وأضاف محمد أن "الفريق على اتم الجاهزية لخوض اللقاء امام نفط ميسان والذي دائما مايكون ندا قويا لجميع الخصوم،لافتا إلى أن" الصقور خاض مباريات ودية امام نفط ميسان ونفط الوسط ومنتخب الشباب والطلبة والكهرباء والنفط والتي اعطت صورة ايجابية للجهاز الفني لتصحيح الاخطاء وتلافيها في المباريات الرسمية".
وتابع مدير المكتب الإعلامي أن "الفريق أجرى اليوم الاحد اخر وحدة تدريبية في ملعبه بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء المدافعين سامح سعيد الذي سيغيب عن هذه المواجهة بسبب تعرضه لتمزق عضلي وعلي بهجت بعد تعرضه لشد عضلي".
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