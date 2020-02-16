الصين تعلن البدء بإنتاج علاج محتمل لفيروس كورونا

أعلنت إدارة مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، أنه تم اليوم الأحد، إنتاج أول دواء قد يكون فعالا في مكافحة فيروس "كورونا" الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن الدواء قد يلعب دورا مهما في علاج المرض الخطير والوقاية منه، فيما لم يتم تقديم اسم الدواء باللغة اللاتينية.
وقبل ذلك، أعلن المركز الوطني الصيني للتصاميم التكنولوجية الحيوية، أنه توجد عدة أدوية بينها العقاران الصيني Remdesivir، والياباني Favipiravir، أظهرت نتائج سريرية فعالة ومشجعة خلال علاج الفيروس الجديد.
كما أشار المركز إلى أن الصين، تستخدم أساليب تكنولوجية مختلفة لتسريع تطوير لقاح لمكافحة النوع الجديد من فيروس كورونا، ويجري حاليا اختبار عدد من اللقاحات على الحيوانات
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