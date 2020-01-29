حاكم دبي يبحث عن معلمة إماراتية.. فماذا فعلت؟

ورد الكثير من المغردين على الشيخ محمد بن راشد، مشيرين إلى حساب المعلمة الرسمي في تويتر، وهي شيخة محمد حسين النعيمي، وتعمل أخصائية اجتماعية في مدرسة عالية بمدينة العين.

ونشرت المعلمة الفيديو بعنوان صباح البراءة والمودة، وكتبت في تغريدة أخرى "من القلب شكراً لكل من أثنى على الفيديو وعلى كل تعليقاتكم اللي أسعدتني وأفتخر بوظيفتي وأعتز بها، لأنها تخدم جيلا إن شاء الله يكونوا قرة عين لوالديهم وذخرا لوطنهم وما أقول غير ربي يجبر بخاطركم جميعاً جبراً يليق بجلالته وعظمته".

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إلى ذلك أشاد الكثير من رواد مواقع التواصل بأخلاق المعلمة وطيبتها وتفاؤلها وكتبت إحداهن "مستحيل أنساك من كنت في الصف الأول إلى الخامس، كنتي وايد طيبة وحنونة وما تغيريتي،، يا حظ هالجيل فيك".