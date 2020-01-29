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مهاجم كولومبي يعزز كتيبة القيثارة الخضراء

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2020-01-29 | 16:00

مهاجم كولومبي يعزز كتيبة القيثارة الخضراء

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اعلن نادي الشرطة، تعاقده مع المهاجم الكولومبي بالومينو، لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن "المحترف الكولمبي، بالومينو، يوقع رسميا على كشوفات الشرطة، على ان يلتحق خلال اليومين المقبلين بصفوف الفريق بانتظار صدور سمة الدخول الى الاراضي العراقية".

تجدر الإشارة إلى أن بالومينو، لعب للأهلي السعودي واتلتيكو ناسيونال واونس كالداس الكولومبيان واتلتيكو توكومان الارجنتيني.


ويأمل نادي الشرطة في ابرام المزيد من الصفقات لتعزيز صفوفه كونه سيلعب في دوري ابطال آسيا 2020.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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