مهاجم كولومبي يعزز كتيبة القيثارة الخضراء

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن "المحترف الكولمبي، بالومينو، يوقع رسميا على كشوفات الشرطة، على ان يلتحق خلال اليومين المقبلين بصفوف الفريق بانتظار صدور سمة الدخول الى الاراضي العراقية".

تجدر الإشارة إلى أن بالومينو، لعب للأهلي السعودي واتلتيكو ناسيونال واونس كالداس الكولومبيان واتلتيكو توكومان الارجنتيني.



ويأمل نادي الشرطة في ابرام المزيد من الصفقات لتعزيز صفوفه كونه سيلعب في دوري ابطال آسيا 2020.