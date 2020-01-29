'أنصار الله' تعلن استهداف 'أرامكو' ومطارين وقاعدة عسكرية بصواريخ وطائرات مسيرة

كما أعلنت الجماعة استهداف مطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهداف حساسة في العمق السعودي، وذلك بحسب موقع الجماعة.

وذكر المتحدث باسم الجماعة أن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عمليات نوعية استهدفت شركةَ آرامكو في جيزان ومطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهدافا حساسة في العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة".



وجدد العميد سريع "تأكيد القوات المسلحة استمرارها في العمل من أجل تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيق الاستقلال".

وأضاف "تؤكد القوات المسلحة أنها ليست في معركة مع أحد من أبناء الوطن الشرفاء وإنما دفاعا عن بلدنا من العدوان الخارجي وأتباعه من العملاء والخونة الذين ندعوهم إلى العودة إلى جادة الصواب، فالوطن يتسع لجميع أبنائه وأيدينا ممدودة للجميع".

وتبنت جماعة "أنصار الله"، في أيلول الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف، منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.



وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وتعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضم أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.

واتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بالوقوف وراء الهجوم، من جانبها، نفت طهران أي علاقة لها بالهجوم.