بارزاني يشكر ألمانيا بعد قرار استئناف تدريب قوات البيشمركة

وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، شكره لألمانيا "حكومةً وبرلماناً" بعد قرار استئناف تدريب قوات البيشمركة، فيما اكد على أهمية مواصلة دعم التحالف الدولي لقوات البيشمركة والجيش العراقي، فيما حذر أن تنظيم "داعش" لا يزال خطراً كامناً في بعض مناطق العراق. يتبع..

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