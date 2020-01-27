أسعار النفط تنخفض 3% مع انتشار مرض كورونا

وانخفض خام برنت 1.76 دولار او ما يعادل 2.96% لتصل الى 58.12 دولاراً، وهبط الخام الأميركي 1.64 دولار أو ما يعادل 3.08% الى 52.51 دولاراً.

وبدأت أسعار النفط بالتراجع مع ظهور مرض "كورونا" بعد أن سجلت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 64 دولاراً للبرميل الواحد.



وهوت أسعار النفط بفعل اتساع نطاق فيروس تاجي ظهر في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، لتصل إلى عدة دول أخرى في آسيا بما قد يكبح الطلب على السفر والطاقة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين يوم امس الأحد إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من ألفي شخص في العالم وأدى لوفاة 56 شخصا في الصين.