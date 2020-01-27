أسعار النفط تنخفض 3% مع انتشار مرض كورونا

انخفضت أسعار النفط مع افتتاح السوق اليوم الاثنين، إلى أكثر من 3% مع انتشار مرض "كورونا" في عدة دول.
وبدأت أسعار النفط بالتراجع مع ظهور مرض "كورونا" بعد أن سجلت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 64 دولاراً للبرميل الواحد.
وهوت أسعار النفط بفعل اتساع نطاق فيروس تاجي ظهر في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، لتصل إلى عدة دول أخرى في آسيا بما قد يكبح الطلب على السفر والطاقة.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين يوم امس الأحد إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من ألفي شخص في العالم وأدى لوفاة 56 شخصا في الصين.
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