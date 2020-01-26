انتصاران للشرطة والتضامن في السلوي الممتاز

رياضة 2020-01-26 | 20:45 757 مشاهدة انطلقت منافسات ذهاب دور "بلي وف" من الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة، اليوم الاحد، بإقامة مباراتين. وواجه فريق الشرطة نظيره الكهرباء على قاعة دهوك، حيث انتهت بفوز القيثارة الخضراء بنتيجة 78-71. Advertisements وعلى ذات القاعة، تغلب فريق التضامن على نظيره الميناء بنتيجة 66-62 في لقاء مثير. وتستكمل مباريات الدور، يوم غدٍ الاثنين، حين يواجه النفط فريق زاخو، فيما يلعب دهوك أمام نفط الجنوب.

المحرر: محمد خليل

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