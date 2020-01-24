بدء انسحاب المشاركين في التظاهرة المنددة بالوجود الامريكي

بدأ المشاركون في التظاهرة" المليونية" المنددة بالوجود الامريكي في البلاد، بالانسحاب من مواقع التظاهرة في مناطق الجادرية والكرادة وسط بغداد.
وقال مصدر امني، لـ الخليج 365، إن المشاركين في التظاهرة المليونية التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر بدأو، ظهر اليوم الجمعة، بالانسحاب من مواقع التظاهرة في مناطق الجادرية والكرادة وسط العاصمة بغداد.
واشار المصدر الى "اتخاذ الاجهزة الامنية اجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكي في البلاد".
واشار المصدر الى "اتخاذ الاجهزة الامنية اجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكي في البلاد".
وردد المتظاهرون، خلال التظاهرة شعارات "نعم نعم سيادة .. نعم نعم مقاومة ..كلا كلا امريكا .. كلا كلا للمحتل"، كما رفعوا لافتات "العراق بلد الانبياء.. لامكان للغرباء" فضلا عن رفع الاعلام العراقية.
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