بدء انسحاب المشاركين في التظاهرة المنددة بالوجود الامريكي

وقال مصدر امني، لـ الخليج 365، إن المشاركين في التظاهرة المليونية التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر بدأو، ظهر اليوم الجمعة، بالانسحاب من مواقع التظاهرة في مناطق الجادرية والكرادة وسط العاصمة بغداد.واشار المصدر الى "اتخاذ الاجهزة الامنية اجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكي في البلاد".

وردد المتظاهرون، خلال التظاهرة شعارات "نعم نعم سيادة .. نعم نعم مقاومة ..كلا كلا امريكا .. كلا كلا للمحتل"، كما رفعوا لافتات "العراق بلد الانبياء.. لامكان للغرباء" فضلا عن رفع الاعلام العراقية.