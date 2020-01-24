أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عن "توقف مؤقت" لمقاومة الوجود الاجنبي في العراق، فيما اشار الى جملة مطالب والتزامات تحدد العلاقة بين العراق والدول الاجنبية. وتنشر الخليج 365 نص بيان السيد الصدر كما ورد ادناه:

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كانت هذه تفاصيل خبر الصدر: سنبذل قصارى جهدنا لعدم زج العراق بآتون حرب اخرى مع المحتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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