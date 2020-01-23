الدوبرداني ينفي ماتناقلته وسائل الإعلام بشأن تفاصيل زيارته للبارزاني

نفى النائب شيروان الدوبرداني، الخميس، ماتناقلته وسائل الإعلام بشأن تفاصيل زيارته لرئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني. وقال الدوبرداني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ماتناقلته وسائل الإعلام بشأن تفاصيل زيارتي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، عارية عن الصحة". واضاف ان "وفدا برئاسة نائب رئيس البرلمان بشير حداد مع أعضاء البرلمان عن محافظة نينوى زاروا البارزاني، وناقشوا مشاكل عودة نازحي المحافظة الى سكناهم".

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