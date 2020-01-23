مقرب من الصور يصدر توجيها بعدم حضور السياسيين بتظاهرة الغد

اصدرت صفحة "صالح محمد العراقي" المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر توجيها بمنع حضور اي سياسي بتظاهرات الغد، ومنع رفع اي راية غير علم العراق. وقال العراقي في تغريدة له عهلى تويتر تابعتها الخليج 365، "ممنوع حضور اي سياسي بالمظاهرة". وأضاف العراقي، "ممنوع رفع اي راية غير علم العراق"، مؤكدا بالقول "حتى السراليا لا يحق لها رفع رايتها، فالتزموا الاوامر". يشار الى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا انصاره الى تظاهرة مليونية سلمية يوم غد الجمعة في العاصمة بغداد تندد بالوجود الاميركي بالعراق، فيما اعلنت عدد من "فصائل المقاومة" العراقية الالتحاق بهذه التظاهرة.

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