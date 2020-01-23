حزب الدعوة يدعو للمشاركة الفاعلة في تظاهرة الجمعة

دعا حزب الدعوة الإسلامية، الخميس، الجماهير العراقية إلى المشاركة الفاعلة في التظاهرة المليونية غدا الجمعة والتي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإخراج القوات الأميركية من العراق.
وقال الحزب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ندعو ابناء القوى الاسلامية والوطنية وعموم ابناء شعبنا العراقي الكريم للمشاركة في تظاهرة الغد المليونية التي هي بحق رسالة عراقية شعبية تعلن عن لسان العراقيين رغبتهم بالاستقلال وحفظ سيادة العراق من اي تواجد لقواعد عسكرية للقوات الامريكية وغيرها التي لم يعد لها اي مبرر شرعي على الارض العراقية بعد طلب الحكومة وتصويت مجلس النواب على خروجها".
وأضاف الحزب، أن "مشاركة العراقيين الواعية بكل مكوناتهم وانتماءاتهم دليل واضح وجلي على وحدة الموقف العراقي ووحدة الاهداف ووحدة الوطن".
وأضاف الحزب، أن "مشاركة العراقيين الواعية بكل مكوناتهم وانتماءاتهم دليل واضح وجلي على وحدة الموقف العراقي ووحدة الاهداف ووحدة الوطن".
يشار الى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا انصاره الى تظاهرة مليونية سلمية يوم غد الجمعة في العاصمة بغداد تندد بالوجود الاميركي بالعراق، فيما اعلنت عدد من "فصائل المقاومة" العراقية الالتحاق بهذه التظاهرة.
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