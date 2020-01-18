متظاهرون يقطعون طريق بغداد ذي قار واخرون يحرقون الاطارات على طريق مطار النجف

افاد مصدر امني، السبت، بأن متظاهرين قطعوا طريق بغداد ذي قار، فيما اشار الى ان متظاهرين اخرين احرقوا الاطارات على طريق مطار النجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار اقدموا مساء اليوم على قطع الطريق الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد".

واضاف المصدر ان "متظاهرين من محافظة النجف قاموا بحرق الاطارات في الطريق المؤدي الى مطار النجف، امام حركة السير".

والصور ادناه تبين قيام متظاهرين بحرق الاطارات على الطريق المؤدي لمطار النجف الدولي:

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