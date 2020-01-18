الاعلام الامني تعلن مقتل جندي بهجوم لداعش في كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن مقتل جندي بهجوم لداعش في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عناصر من عصابات داعش الإرهابية تعرضت على نقطة تابعة للسرية الأولى بالفوج الثالث في اللواء الخامس والأربعين في الجيش، بمنطقة تل الذيب في محافظة كركوك".

واضافت ان "ذلك ادى الى استشهاد احد منتسبي السرية".