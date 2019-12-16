بغداد وموسكو تبحثان تسليم أطفال الروس المتهمين بـ'الإرهاب'

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بغداد ماكسيم ‏ماكسيموف".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا ‏معا القضايا المشتركة بخصوص تسليم أطفال المتهمين بالارهاب من حملة الجنسية ‏الروسية".‏

