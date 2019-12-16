بغداد وموسكو تبحثان تسليم أطفال الروس المتهمين بـ'الإرهاب'

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، تسليم أطفال المتهمين بـ"الإرهاب" من حملة الجنسية الروسية.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف".
وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا معا القضايا المشتركة بخصوص تسليم أطفال المتهمين بالارهاب من حملة الجنسية الروسية".
وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا معا القضايا المشتركة بخصوص تسليم أطفال المتهمين بالارهاب من حملة الجنسية الروسية".
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