الحل: ضمان الترشيح الفردي بدوائر متعددة ضروررة لبناء دولة المواطنة

اعتبر حزب الحل بزعامة جمال الكربولي، اليوم الجمعة، أن ضمان الترشيح الفردي بدوائر متعددة ورقابة اممية مرتكزات ضرورية لبناء دولة المواطنة في العراق.
وشدد على أن ما وصلت اليه العملية السياسية في العراق من إنسدادات بسبب سوء ممارسة السلطة وإنفصالها عن مصدر شرعيتها-الشعب- يتطلب إعادة النظر في مرتكزات بنائها وضخ دماء جديدة في التفكير والسلوك والممارسة لمنع موت الدولة .
وأكد حزب الحل في بيانه ؛ أن كفالة حق الترشيح الفردي المستقل الضامن لحقوق المواطنين في دوائرهم الانتخابية المحددة بالقضاء بإستخدام تقنية التصويت البايومتري مع رقابة أممية ضامنة هي الاسس الاكثر موضوعية ومقبولية في إقرار قانون إنتخابات وطني يحضى بدعم الشعب ويعزز ديمقراطية نظامه .
وصوت مجلس النواب، في الخامس من الشهر الحالي، على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلا أنه أرجأ التصويت على قانون الانتخابات لحين تقديمه بشكل كامل من قبل اللجنة القانونية واتفاق الكتل النيابية بشأنه.
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