الحل: ضمان الترشيح الفردي بدوائر متعددة ضروررة لبناء دولة المواطنة

وقال حزب الحل في بيان له تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن المراجعات والتعديلات على قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي لن تكون مجدية وذات أثر مقبول شعبياً ووطنياً أذا لم تضع ضمانات للمشاركة السياسية وفق رؤية ومطالبات ساحات التظاهروشدد على أن ما وصلت اليه العملية السياسية في العراق من إنسدادات بسبب سوء ممارسة السلطة وإنفصالها عن مصدر شرعيتها-الشعب- يتطلب إعادة النظر في مرتكزات بنائها وضخ دماء جديدة في التفكير والسلوك والممارسة لمنع موت الدولة .

وأكد حزب الحل في بيانه ؛ أن كفالة حق الترشيح الفردي المستقل الضامن لحقوق المواطنين في دوائرهم الانتخابية المحددة بالقضاء بإستخدام تقنية التصويت البايومتري مع رقابة أممية ضامنة هي الاسس الاكثر موضوعية ومقبولية في إقرار قانون إنتخابات وطني يحضى بدعم الشعب ويعزز ديمقراطية نظامه .