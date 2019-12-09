التأخر على المواعيد قد يكون مفيداً لصحتك

وفقًا لدراسة جديدة أجراها خبراء في جامعة هارفارد، فإن التأخر قد يكون مفيداً لصحتك وذلك على مستويات متعددة.

الأشخاص المتأخرون أقل عرضة للإجهاد والتوتّر



الأشخاص المتأخرون دائماً يُنظر إليهم على أنهم أقل مسؤولية من أولئك الذين على الوقت، ولكن الجانب الجيد من التأخير هو أنهم ربما سيعيشون لفترة أطول. السبب الذي يفسره الخبراء في كلية الطب في جامعة هارفارد هو أن الأشخاص الذين يتأخرون طوال الوقت هم عرضة للراحة في الحياة أكثر من أولئك الذين هم دائماً على الوقت المحدد. الأشخاص المتأخرون دائماً يُنظر إليهم على أنهم أقل مسؤولية من أولئك الذين على الوقت، ولكن الجانب الجيد من التأخير هو أنهم ربما سيعيشون لفترة أطول. السبب الذي يفسره الخبراء في كلية الطب في جامعة هارفارد هو أن الأشخاص الذين يتأخرون طوال الوقت هم عرضة للراحة في الحياة أكثر من أولئك الذين هم دائماً على الوقت المحدد. لا يسمح الأشخاص المتأخرون لأشياء مثل المواعيد النهائية أ وضيق الوقت بالتأثير على مزاجهم، ونتيجة لذلك، يشعرون بأنهم أقل توتراً، على عكس الأشخاص الذين يحترمون المواعيد والوقت المحدد. بالتالي، هؤلاء الأشخاص لديهم فرص أقل في المعاناة من المشكلات الصحية المرتبطة بالتوتر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأشخاص المتأخرون أكثر سعادة

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يرتبط التأخر أيضاً بالتفاؤل والمستويات الأعلى من الحماس! هذا لأن الأشخاص الذين يتأخرون في الكثير من الأحيان يعتقدون أنه بإمكانهم التخلّص من قائمة مهام كاملة، ولا يزالون قادرين على الوصول إلى موعدهم في الوقت المحدد. على الرغم من أن تقديراتهم للوقت غالباً ما تكون خاطئة، إلّا أن نظرتهم المتفائلة للحياة لها بعض الفوائد المهمة على المدى الطويل.

وكما تشير دراسة هارفارد، الناس المتفائلون أكثر سعادة بشكل عام لأنهم يجدون دائماً طريقة للنظر إلى الجانب المشرق من الحياة. وإن التمتّع بالمواقف الإيجابية تجاه الحياة يمكن أن يؤدي إلى تحسين الحالة الصحيّة وإطالة العمر، وبحسب الخبراء إن التفاؤل أساسي لحماية القلب والمساعدة في الدورة الدموية.

الأشخاص المتأخرون أكثر ذكاءً

التأخر هو من مؤشرات الذكاء! كيف؟ يميل الأشخاص المتأخرون دائماً إلى القيام بمهام متعددة، مما يشير إلى أنهم قد يكونون أفضل في حل المشكلات عند مواجهة التحدي والمشاكل. يستطيعون أيضاً تقديم حلول جيدة وسريعة لأنهم معتادون على التفكير وهم على عجلة ويبدو أنهم يلتزمون بالمواعيد النهائية. هذا يجعلهم أكثر إنتاجية من الأشخاص الذين يسعون دائماً للوصول إلى مكان ما في الوقت المحدد.

لذلك الأشخاص المتأخرون يعيشون لمدّة أطول!نعم وباختصار الأشخاص الذين يتأخرون دائماً هم أقل توتراً وأكثر سعادة ويبدو أنهم أكثر ذكاءً، لذلك سيعيشون لفترة أطول!