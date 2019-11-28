بالوثيقة.. برهم صالح يصادق على تعيين نجم الجبوري محافظا لنينوى

تنشر الخليج 365 المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين نجم الجبوري محافظاً لنينوى. وكان مجلس نينوى صوت، الأحد (24 تشرين الثاني 2019)، على انتخاب قائد عمليات نينوى السابق اللواء المتقاعد نجم الجبوري محافظاً.

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