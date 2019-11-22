ويواجه الممثل الشهير تهمة الاحتيال من خلال مشاريع عقارية نفذتها شركته العقارية "سال" في منطقة "فكرتبه" بمدينة إسطنبول.
وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، نفذت الجهات المعنية إجراء الحجز بمبنى شركة "بانا" للأفلام بمنطقة أسكودار.
والقضية ذاتها مدان فيها 13 آخرين، وبلغ عدد من قدموا شكاوي بحقهم 131 شخصًا.
وعندما عجزت شركة شكر فاكتورينج عن تحصيل المبلغ تقدمت بدعوى حجز لتصدر الدائرة الخامسة والعشرون لإدارة الحجز في إسطنبول قرارا بالحجز على ممتلكات 13 شخص بينهم نجاتي شاشماز.
وفي هذا الإطار نفذت الجهات المعنية إجراء الحجز على شركة بانا فيلم التابعة لنجاتي شاشماز بمنطقة أسكودار.
وتتوالى أخبار عن أزمات اقتصادية تضرب الشركات والمصانع الكبرى في تركيا واحدة تلو الأخرى، متأثرة بضعف الليرة أمام العملات الأجنبية.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية إلى 2880 شركة. وفي حال استمرار هذا الوضع فإن هذه النسبة سترتفع بنهاية العام.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات التركية تحجز ممتلكات 'علم دار' بطل 'وادي الذئاب' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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