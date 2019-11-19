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بالصور.. أسواق جديدة في المدينة القديمة بكربلاء تنضم للاضراب العام

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نضم اصحاب محال في أسواق جديدة بالمدينة القديمة في محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، الى الاضراب العام الذي بدأة تجار المدينة يوم الاحد الماضي.
وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن كسبة الاسواق المحيطة بالمرقدين، وسوق العلاوي ودجلة وشارع الامام علي (ع) في المدينة القديمة بكربلاء اغلقوا، اليوم، محالهم التجارية واعلنوا الإضراب العام تضامنا مع المتظاهرين.

وبدأ اصحاب محال تجارية في مدينة كربلاء يوم الاحد الماضي، 17 تشرين ثاني، اضرابا عاما واغلقوا محالهم، كما علقوا لافتات خطوا عليها شعارات تعبر عن تضامنهم مع التظاهرات الاحتجاجية الجارية في عموم العراق.

وتدخل التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019) يومها السادس والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .

ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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