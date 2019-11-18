أعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، عن توقيف الضابط امر القوة المسؤولة عن حادث تصادم المنتبسين والطلبة في منطقة المنصور.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم ايداع الضابط امر القوة المسؤول عن حادث تصادم المنتبسين والطلبة في منطقة المنصور وأحد الجنود بالتوقيف، وتم اتخاذ الاجراء القانوني بحقهمل".
وأكد رسول، أن "هذا التصرف هو تصرف فردي ولن نقبل بأي اعتداء على ابنائنا الطلبة واخواننا المتظاهرين".
وأكد رسول، أن "هذا التصرف هو تصرف فردي ولن نقبل بأي اعتداء على ابنائنا الطلبة واخواننا المتظاهرين".
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو تظهر عدد من رجال الجيش يضربون الطلبة دون معرفة الأسباب.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف آمر القوة المسؤول عن حادث الاعتداء على الطلبة في المنصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.