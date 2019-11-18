توقيف آمر القوة المسؤول عن حادث الاعتداء على الطلبة في المنصور

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم ايداع الضابط امر القوة المسؤول عن حادث تصادم المنتبسين والطلبة في منطقة المنصور وأحد الجنود بالتوقيف، وتم اتخاذ الاجراء القانوني بحقهمل".وأكد رسول، أن "هذا التصرف هو تصرف فردي ولن نقبل بأي اعتداء على ابنائنا الطلبة واخواننا المتظاهرين".

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو تظهر عدد من رجال الجيش يضربون الطلبة دون معرفة الأسباب.