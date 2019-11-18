عبد المهدي والسفير الامريكي يبحثان استمرار التعاون لمحاربة بقايا 'داعش'

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي مع السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر، الاثنين، استمرار التعاون لمحاربة بقايا تنظيم "داعش". وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق ماثيو تولر، وقائد القوات المركزية الامريكية باتريك وايت". وأضاف أن "اللقاء جاء لبحث تطوير العلاقات بين البلدين وإستمرار التعاون المشترك لمحاربة بقايا عصابة داعش الارهابية وتدريب القوات العراقية".



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