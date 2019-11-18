صحيفة وموقع امريكي ينشران وثائق للاستخبارات الايرانية تظهر تجنيد طهران لمسؤولين عراقيين

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية وموقع إنترسيبت الأميركي، الاثنين، وثائق للاستخبارات الايرانية تظهر تجنيد طهران لمسؤولين عراقيين، فيما اظهرت الوثائق وجود علاقة خاصة بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والسلطات الإيرانية.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية وموقع إنترسيبت الأميركي، الاثنين، وثائق للاستخبارات الايرانية تظهر تجنيد طهران لمسؤولين عراقيين، فيما اظهرت الوثائق وجود علاقة خاصة بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والسلطات الإيرانية.
وجاء في الوثائق التي نشرتها الصحيفة والموقع انها " تضم تقارير أعدها ضباط في الاستخبارات الإيرانية بين عامي 2014 و2015"، مبينة انه "تم تجنيد طهران لعملاء لها داخل السلطات العراقية".
وبينت الوثائق "علاقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالحرس الثوري الإيراني منذ كان في المنفى"، لافتة الى ان "سفراء إيران في لبنان والعراق وسوريا يعينهم الحرس الثوري الإيراني وليس الخارجية الإيرانية".
وتابعت ان "الوجود الايراني لم يغب عن مطار بغداد"، لافتة الى ان "جواسيس ايران بمطار بغداد راقبوا الجنود الاميركيين ورحلات التحالف".
يتبع..
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