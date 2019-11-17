محمد بن زايد ينعى الباجه جي ويصفه بالصديق الوفي

نعى ولي عهد امارة ابو ظبي محمد بن زايد، الاحد، السياسي العراقي عدنان الباجه جي الذي توفي اليوم، واصفاً اياه بالصديق الوفي.
وقال بن زايد في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "فقدنا اليوم رجلا عزيزا وصديقا وفيا.. عمل مع الشيخ زايد بإخلاص منذ بدايات الاتحاد، وأسهم بخبرته وعطائه ومواقفه النبيلة في إيصال صوت الإمارات إلى العالم".
وتوفي اليوم الاحد، السياسي العراقي عدنان الباجه جي عن عمر ناهز 96 عاماً في ابو ظبي.
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