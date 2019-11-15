كرو وفر واطلاق متقطع للقنابل المسيلة في الخلاني ببغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باطلاق القوات الامنية القنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد في محاولة لحصر المتظاهرين بساحة التحرير، وسط عمليات كر وفر من قبل المتظاهرين.
واشار المصدر، إلى ان هناك عمليات كر وفر من قبل اعداد قليلة من المتظاهرين، لافتا الى أن هناك اعداد متوسطة متواجدة ضمن ساحة التحرير ونفس التمركز عن الخط الاول من الجمهورية واسفله وداخل المطعم التركي.
ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2019) يومها الثاني والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .
وتتواصل عمليات الكر والفر بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في عدة ساحات، خاصة في ساحتي التحرير والخلاني المتجاورتين وسط العاصمة.
ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.
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