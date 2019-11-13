مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل جنوب شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بقيام مسلحين بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، مساء اليوم، على سرقة منزل مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها ضمن منطقة باوي التابعة لقضاء المدائن".

وتشهد بغداد بين فترة واخرى قيام مسلحين بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منازل في مناطق متفرقة من العاصمة.