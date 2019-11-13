مدرب إيران: العراق منتخب كبير ونتمنى ان نصفق للروح الرياضية في المباراة

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2019-11-13 | 13:43
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أكد مدرب المنتخب الإيراني، مارك فليموتس، أن المنتخب الوطني العراقي، منتخب كبير، معرباً عن امله في الخروح بمباراة كبيرة يُصفق فيها للروح الرياضية.
وقال فيلموتس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن "عدم اللعب في البصرة وامام جمهور عراقي هائل خفف الضغط علينا في هذه المباراة "، مبيناً أن "المنتخب العراقي منتخب كبير وتصدره للمجموعة يدفعه للتمسك بها بقوة".
وأوضح أن "خسارتنا امام البحرين جعلتنا في تحدي كبير بمواجهة المنتخب العراقي"، مشيراً إلى أن "الرياضة رسالة محبة وسلام واتمنى ان نخرج بمباراة كبيرة نصفق فيها للروح الرياضية".
ويتصدر المنتخب الوطني، المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن البحرين وبفارق نقطة عن إيران.
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