علي الهاشمي قائدا لعمليات الفرات الاوسط وقائدين جديدين للفرقة 11واللواء 45

افاد مصدر امني مطلع، اليوم الاربعاء، بتعيين اللواء الركن علي الهاشمي قائدا لعمليات الفرات الاوسط، فيما اشار الى تعيين قائدين جديدين للفرقة 11واللواء 45. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن امرا صدر بتعيين اللواء الركن علي الهاشمي قائدا لعمليات الفرات الاوسط، بدل الفريق الركن قيس المحمداوي الذي تسلم قيادة عمليات بغداد". واضاف المصدر، أنه "تم تعيين العميد الركن عقيل السعدي قائدا للفرقة 11 بدلا عن اللواء الركن صائب، مشيرا الى العقيد الركن مازن عبود امرا للواء 45 بدلا عن العميد الركن مرتضى الصبيحاوي".

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