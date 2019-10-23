محافظ النجف يوجه نقابة العمال باستلام 4000 معاملة قطعة ارض لتوزيعها على المستحقين

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، الاربعاء، نقابة العمال في المحافظة باستلام 4000 معاملة قطعة ارض لغرض توزيع قطع الاراضي السكنية على مستاحقيها من العمال.

وقال مكتب الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استكمالا للاعلان الذي أعلنته الحكومة المحلية قبل يومين بتوزيع اكثر من ٢٥ الف قطعة ارض سكنية لجميع الشرائح النجفية، وجاء خلال المصادقة الرسمية من قبل المحافظ للمرتسمات الخاصة بقطع الاراضي السكنية في مكتب المحافظ اليوم، وجه الياسري نقابة العمال باستلام ٤٠٠٠ معاملة ليتم توزيعها على العمال اعتبارا من الاسبوع المقبل".



ووجه المحافظ بحسب البيان بأن "يكون استلام معاملات المواطنين من ابناء المحافظة حصرا في مقر نقابة العمال ممن لم يمتلك قطعة ارض سكنية وغير مستفيد هو أو زوجته اعتبارا من يوم الاثنين القادم ٢٨/١٠/٢٠١٩ في مقر النقابة"، مشيرا الى أن "الحكومة المحلية ستعلن وجبات اخرى خلال الفترة القادمة لينال ابناء النجف الكرام حقوقهم القانونية".