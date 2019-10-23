بالفيديو: طائر يصدر صوتاً يصم الآذان

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد سُجل صوت الطائر أثناء تواجده بين قمم الأشجار في الجبال، شمال غابات الأمازون المطيرة، في محاولة جذب الإناث، إذ أكد العلمانء أن شدة الضوضاء الصاخبة، التي يصدرها عند البحث عن شريكة تعادل "125 ديسيبل".وقال الباحثون، الذين رصدوا الطائر، إن الطيور الإناث قد تخاطر بالسمع لديها عبر الجلوس بالقرب من المكان، بهدف تفحص الصوت والمصدر.

وأوضح البروفيسور جيف بودوس، عالم الأحياء من جامعة ماساتشوستس: "كنا محظوظين بما فيه الكفاية لرؤية الإناث تنضم إلى الذكور. وفي هذه الحالات، رأينا أن الذكور تشدو "بأغانيها" الأعلى صخبا. وربما تحاول الإناث تقييم الذكور عن قرب، رغم أنها معرضة لخطر بعض الأضرار التي تلحق بأنظمة السمع لديها".