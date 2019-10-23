منتسبة بالدفاع المدني تصيب منتسبين اثنين 'باطلاق نار خاطئ' في بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن منتسبين اثنين في الدفاع المدني اصيبا بجروح، اليوم، نتيجة اطلاق نار خاطئ من قبل منتسبة اثناء فحصها سلاح نوع مسدس، داخل مقر المديرية ضمن منطقة المنصور في بغداد".

وأوضح المصدر، أن "المنتسبين الجريحين ينتميان، الى مديرية دفاع مدني بابل"، مشيرا الى "فتح تحقيق بالحادث".