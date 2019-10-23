- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حول عروسان في مدينة نيوكاسل في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، رقصة العروسين التقليدية في حفل زفافهما إلى سباق للجري طوله 5 كيلومترات.
ويقول ويل، "بدأت العلاقة الرومانسية فجأة وقد أعجبت بها جدا وكنا نجد لغة مشتركة بسهولة".
ومن جانبها تقول لويزا إلى أن الجري ساعد كثيرا على ذلك. وفي عام 2018 طلب يدها للزواج وهما في اليابان، ويقول "أردنا أن نوحد ولعنا بالجري والأصدقاء والعائلة. لأن الجري هو الذي جمعنا، ونحن أردنا أن يكون حاضرا في زواجنا. في البداية اقترحت الجري للمتعة والضحك، ولكن لويزا أعجبت بالفكرة".
استمرت مراسم الزواج 45 دقيقة، بعدها انطلقا في سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات بمشاركة 622 شخصا، يمارسون هواية الجري يوميا في الثامنة صباحا من كل يوم.
وقد اعترف العروسان بأنهما أنفقا على مراسم زواجهما 2100 جنيه إسترليني وتقول لويزا "لم نكن نرغب بحفل زواج تقليدي، لقد استمتعنا بصباح ممتع مليء بلحظات رائعة. نحن التقينا خلال الركض ، وهذا جزء مهم من حياتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر عروسان يستبدلان رقصة الزفاف بسباق طوله 5 كم... شاهدوا الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.