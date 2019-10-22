مكتب عبد المهدي يعلن تخصيص ١٥٦٩ قطعه ارض لذوي الشهداء حصرا في اربع محافظات

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن تخصيص ١٥٦٩ قطعه ارض لذوي الشهداء حصرا في اربع محافظات. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تخصيص ١٥٦٩ قطعه ارض لذوي الشهداء حصرا". واضاف ان "هذه الاراضي في محافظات بغداد و الديوانية ونينوى والمثنى".



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