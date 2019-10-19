جهانغيري: استقبال العراق لهذا العدد من الزوار رغم بعض النقوصات ليس سهلا

أعرب النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري، لدى وصوله للنجف عن تقديره وشكره لمراجع الدين والشعب العراقي وحكومته على استقبال اكثر من 3 ملايين زائر ايراني.

ووصل جهانغيري لمحافظة النجف اليوم السبت، للمشاركة بمسيرة أربعينية الامام الحسين (ع)، حيث كان في استقباله محافظ النجف لؤي الياسري ورئيس ممثلية ايران في العراق.

وأكد جهانغيري أن "استقبال العراق لهذا العدد من الزوار، رغم بعض النقوصات في البنى التحتية ليس بالامر السهل"، مبينا ان "ايران حكومة وشعبا تشكر الشعب العراقي وحكومته على كرم الضيافة".

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وشدد على أن "الحكومة الايرانية لن تدخر جهدا في معالجة المشاكل والقيود التي تمنع اقامة مراسم الاربعين بشكل أمثل"، مؤكدا أنه قد "يكون هنالك بعض النقوصات ولكن مستوى الخدمة بات أفضل عام بعد عام".

من جهته أشار محافظ النجف الى أن "الشعب العراقي وأهالي النجف يعتزون باستضافة زوار الامام الحسين (ع) سيما الزوار الايرانيين"، موضحا أن "مناسبة الاربعين باتت تلعب دورا بارزا في ترسيخ الاواصر بين شعبي البلدين".

واكد أن "الزوار الايرانيين التزموا بالقوانين والضوابط اثناء تأدية الزيارة".