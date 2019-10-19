قطر تتخذ اجراءات لتخفيض درجات الحرارة.. مكيفات في الشوارع

نشرت صحيفة الإندبندنت أونلاين تقريرا بعنوان "قطر تستخدم مكيفات لتخفيض درجة الحرارة في شوارعها".

ويقول التقرير إن "قطر تعتبر واحدة من أعلى دول العالم في درجة الحرارة على وجه الأرض حيث أدى ارتفاع درجة الحرارة غير المتوقع إلى قيام الحكومة بتشغيل مكيفات ضخمة في بعض الشوارع والأسواق المفتوحة".

ويضيف التقرير أن "الدولة التي ستستضيف نهائيات كأس العالم عام 2022، والتي بدأت بالفعل تكييف ملاعب كرة القدم التي تبلغ درجة الحرارة فيها خلال فصل الصيف 46 درجة مئوية".

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ويشير التقرير إلى أن "الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتمد تأخير موعد إقامة البطولة، بسبب الحرارة المرتفعة في البلاد خلال فصل الصيف".

ويوضح التقرير أن "الأزمة تكمن في أن تشغيل هذه المكيفات يتم بواسطة الوقود الأحفوري الذي ينتج بدوره كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة درجة الحرارة على كوكب الأرض".

وتابع التقرير إنه وحسب إحصاءات البنك الدولي، فإن "قطر التي تستهلك 60 في المئة من إنتاجها للكهرباء لتبريد الجو، هي أكبر دولة في العالم تسبب انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالنسبة لعدد السكان حيث يبلغ معدل انتاج كل فرد لثاني أكسيد الكربون ستة أضعاف نظيره في الصين".